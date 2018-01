Penúltimo ensaio do Parango traz banda Papazoni como convidada

Grupos prometem repertórios com sucessos antigos e novidades; ensaio acontece hoje

As quartas continuam com muito Parango. A banda Parangolé, que carrega o apelido dado pelos fãs, segue com seus Ensaios de Verão no Galpão Live Music, na Pituba. Os shows ocorrem às 22h, com ingressos que ficam por R$ 50 para pista e R$ 80 para àrea VIP.

Tony e sua banda dão continuidade ao lançamento do seu mais novo DVD, gravado ao vivo em Porto Seguro e que conta com um repertório recheado de sucessos acumulados pelo grupo ao longo dos anos. Na apresentação, mais duas canções novas.

"Uma das músicas, inclusive, é a nossa aposta para o Verão: que é a música Bumbum Carente. A expectativa pra o bloco As Muquiranas está gigantesca! Assim como nos ensaios, vamos garantir antigas e novas para o povo no Carnaval!", disse o vocalista.

Além da mistura de nostalgia com surpresas, a banda anfitriã cede, hoje, espaço prévio a ser tomado pelo show de abertura, que fica por conta da turma do Papazoni. O grupo promete ferver a área externa do Galpão, a partir das 22h, deixando claro que o Parango vai subir no palco um pouco mais tarde.

Os ensaios do Parangolé prosseguem até a próxima quarta-feira. Ingressos ficam disponíveis nos balcões de ingressos.

Serviço

Galpão Live Music (Av. Octávio Mangabeira, 1709 - Pituba | 3344-3053).

Nesta quarta-feira (17): Hoje, às 22h.

Ingressos: R$ 50 (Pista) | R$ 80 (Área VIP).