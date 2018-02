Pequeno gigante, Diego Schwartzman é campeão do Rio Open

'Baixinho' de 1,70m, argentino bate espanhol Fernando Verdasco e coroa campanha perfeita

Reza a lenda - e confirma a história do esporte - que tenista bom é tenista alto. Porém, no início da noite deste domingo (25), a regra caiu por terra e quem levantou o troféu do Rio Open foi o baixinho. Do alto de seus 1,70m e com competência de sobra, o argentino Diego Schwartzman derrotou o espanhol Fernando Verdasco por 2 sets a 0, na capital carioca, parciais de 6/2 e 6/3

Foram duas quebras a favor do campeão no primeiro set e, na segunda parcial, o argentino levou a melhor no sexto game. O número 23 do mundo não perdeu um set sequer no saibro carioca.



Com a vitória, Schwartzman conquista seu primeiro título de ATP 500, apenas a segunda conquista de troféu da carreira. O primeiro foi o ATP 250 de Istambul, em 2016. Hoje, o tenista entrará pela primeira vez no top 20 do ranking geral da ATP.

Duplas

A derrota na partida de simples pode ter uma explicação no estado físico de Verdasco. O tenista de 34 anos disputou 11 partidas no Rio. A quantidade grande é devido ao torneio de duplas.

Na noite de sábado (24), o espanhol, ao lado do compatriota David Marrero, bateu a dupla formada pelo croata Nikola Mektic e o austríaco Alexander Peya por 2 sets a 1, parciais de 7/5, 5/7 e 10/8, e levou o título de duplas do Rio Open.