Percepção de risco e defesa civil

Nas atividades educativas da Defesa Civil de Salvador, que se configuram no projeto de formação dos Núcleos Comunitários de Proteção e Defesa Civil (Nupdecs), no Projeto de Defesa Civil nas Escolas (PDCE) e no Mobiliza, o tema percepção de risco, apresentado nas capacitações, adquire um patamar de cidadania ambiental e participação pública.

Vários são os perigos emergentes nos processos de modernização das sociedades, a exemplo de poluição, incêndios florestais, destruição da camada de ozônio, tratamento inapropriado de resíduos sólidos e o adensamento precário de grupos populacionais em encostas, problema enfrentado pela cidade de Salvador.

A partir de 2016, a gestão do prefeito ACM Neto ampliou o foco da Defesa Civil de Salvador em ações preventivas voltadas à mitigação dos impactos e da vulnerabilidade das populações que vivem em áreas de risco. O modelo de desenvolvimento adotado foi o de aplicar programas de educação ambiental, percepção de risco, protagonismo de voluntários e alterações de padrões comportamentais, como descarte irregular do lixo e de água em encostas.

O estímulo à participação de lideranças surge com a aplicação na prática do projeto de formação de Nupdecs, que tem entre seus objetivos melhorar a percepção dos fatores de riscos presentes no cotidiano das várias comunidades soteropolitanas, informando sobre ações de defesa civil, primeiros socorros e evacuações de emergência de modo a contribuírem, quando necessário, com a redução das ocorrências de desastres e suas consequências, principalmente durante o período chuvoso entre abril e junho.

Após formados, os membros dos Nupdecs são reconhecidos e inseridos no Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil (SMPDC) como agentes fundamentais no desenvolvimento das ações de prevenção de desastres. Esse processo revela um novo momento da Defesa Civil de Salvador como órgão articulador, que atua sistematicamente na prevenção de risco indistintamente em todas as comunidades de Salvador.

Isso se corrobora em estudo, divulgado recentemente, pelo Centro Nacional de Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), órgão ligado ao governo federal. A pesquisa revela que as chuvas associadas aos cortes verticais nas encostas, vazamentos em tubulações ou caixas d’água, infiltração de água servida (esgotos domésticos, fossas negras, etc.) – além da sobrecarga no topo da encosta cortada pela ação humana – são os fatores indutores mais comuns encontrados nas áreas de risco de deslizamentos.

Com a implantação do Centro de Monitoramento e Alerta da Defesa Civil (Cemadec) pela Codesal, a Prefeitura de Salvador se antecipou em dois anos à profilaxia recomenda pelo Cemaden, que é a de proceder ao monitoramento sistemático das áreas de risco de escorregamento de terra.

A partir de modelo matemático construído pelo Cemadec com dados do monitoramento da chuva, o sistema de alerta antecipado integra as informações sobre a situação da área alterada pela ação humana. Esses dados fornecem indicativos dos momentos críticos para o início dos deslizamentos, aprimorando a emissão do alerta diante da necessidade de evacuação de áreas atingidas e, assim, preservando vidas.

Sosthenes Macedo é diretor-geral da Defesa Civil de Salvador (Codesal)