Pero Vaz: ônibus voltam a entrar no bairro e circulam até o fim de linha

Os ônibus voltaram a entrar no bairro de Pero Vaz, na manhã desta quarta-feira (11), depois de uma tentativa de incêndio a dois ônibus na tarde de terça-feira (10). Apesar da circulação de veículos ter sido normalizada dentro do bairro o final de linha dos ônibus segue improvisado no Conjunto Bahia, no bairro de Santa Mônica, a cerca de 500 metros do Pero Vaz, segundo o Sindicato dos Rodoviários.

O funcionamento do serviço de transporte público na região foi afetado depois que um traficante conhecido como Luis Fernando Chantal Saldanha de Oliveira, conhecido como Chantal, apontado como líder do tráfico de drogas em Pero Vaz e suspeito de ordenar ataques a ônibus na região, foi preso. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), o policiamento foi reforçado no bairro.

No celular do suspeito, segundo a polícia, foram encontradas fotos de cartazes que estavam sendo produzidos com pedidos de justiça pelas mortes de três integrantes da mesma quadrilha, na segunda-feira (9), durante confronto com equipes das Rondas Especiais (Rondesp). Na ocorrência, a SSP disse que duas pistolas e um revólver foram apreendidos.

De acordo com a polícia, a tentativa de incendiar os coletivos na Pero Vaz foi frustrada após a chegada de agentes da 37ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Liberdade), 2ª Delegacia Territorial (DT/Lapinha), Grupo de Repressão a Roubos em Coletivos da Polícia Civil (Gerrc) e da Rondesp.

Na ação duas mulheres e três homens foram detidos. O grupo que participou da ação, conforme a polícia, ordenou aos motoristas dos ônibus que atravessassem os veículos na rua e levaram as chaves dos coletivos.