Perseguição policial termina em atropelamento de pedestre na Sete Portas 

Veículo usado por criminoso era roubado

Um pedestre foi atropelado no início da noite desta segunda-feira (19) após o motorista de um carro roubado perder o controle da direção na Rua Cônego Pereira, Sete Portas. Segundo informações da Transalvador, o responsável pelo atropelamento estava sendo perseguido pela polícia militar.

O bandido entrou na contramão, atropelou o pedestre e se chocou contra um poste. O acidente ocorreu por volta das 18h20, sentido Rótula do Abacaxi. Não há informações sobre o estado de saúde da vítima, mas ela sobreviveu ao choque e foi atendida pela SAMU no local. O veículo era um Ford Ka na cor prata, placa OZS-3908. O carro tinha sido roubado cerca de duas horas antes no bairro de Pernambués.