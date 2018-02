Perseguição termina com viatura da PM pegando fogo na Boca do Rio

Quatro PMs que estavam no carro foram socorridos para hospital

Uma viatura da Polícia Militar pegou fogo na noite deste domingo (4), na Boca do Rio. O veículo estava envolvido na perseguição a suspeitos e acabou batendo. Logo depois, as chamas começaram, próximo a um posto de gasolina na Avenida Octávio Mangabeira.

Segundo a PM, uma equipe do Pelotão de Emprego Tático Operacional (Peto) da 50ª Companhia Independente de Polícia Militar (50ª CIPM) tentou abordar um veículo Punto pranco na Avenida São Rafael, mas o carro não parou e saiu em fuga. Os suspeitos ainda atiraram contra a guarnição, segundo a PM.

O carro fugiu pela Avenida Paralela em direção à orla e a PM seguiu em perseguição. Na altura do Jardim de Alah, os homens no carro atiraram contra policiais que estavam em uma base móvel, mas nenhum deles foi atingido.

Já na Boca do Rio, nas proximidades do antiga sede de praia do Bahia, ao fazer uma curva, a viatura colidiu na bomba de um posto de gasolina. O veículo ficou em chamas. O Corpo de Bombeiros foi acionado e controlou as chamas.

Os quatro PMs que estavam na viatura foram levados por policiais da 39ª CIPM (Boca do Rio) para o Hospital da Bahia, onde passam por exames, mas nenhum deles corre risco de morrer. O comandante da unidade dos PMs envolvidos os acompanha na unidade.

Não há informação se os suspeitos foram presos.