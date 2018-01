Personal trainer é preso em flagrante furtando aluna em Pituaçu

Instrutor de condomínio pegava chaves de clientes e invadia apartamentos

Foto: Reprodução/Facebook

O personal trainer Bruno Matos foi preso em flagrante, nesta terça-feira (16), enquanto furtava dinheiro da carteira de uma de suas alunas. Ele era instrutor da academia do Edifício Etco, do Condomínio Greenville, no bairro de Pituaçu, em Salvador, e também é suspeito de outros crimes semelhantes. “Enquanto elas estavam na academia, ele pegava as chaves, entrava em seus apartamentos e roubava”, contou o delegado Antônio Carlos Magalhães Santos, titular da 12ª Delegacia (Itapuã).

Os policiais chegaram até o rapaz após a denúncia de uma aluna, que percebeu que estava sumindo dinheiro da sua casa.

“Ela estava desconfiando que estava sendo roubada e procurou a delegacia”, comentou.

Imagens de câmeras de segurança mostraram o instrutor entrando no apartamento da mulher, de 55 anos. Ante isso, foi feita uma operação para prender o personal, que acabou flagrado com a carteira da aluna em mãos.

“Ele já roubou outras vítimas do mesmo modo. Pegava as chaves e entrava no apartamento delas”, relatou o delegado.

Matos levava sempre dinheiro em espécie e cartões de crédito, com os quais fazia compras em alguns sites da internet. Bruno não tinha passagem pela polícia e já foi solto após passar pela audiência de custódia. Ele irá responder pelo crime de furto com a qualificadora de abuso de confiança.

A reportagem tentou entrar em contato com o personal trainer, mas ele estava com o celular desligado. A empresa para a qual Bruno trabalhava, a Saúde em Forma Assessoria Esportiva, informou que o profissional será demitido e se colocou à disposição das autoridades na apuração do fato. A prestadora de serviços afirmou ainda, por meio de nota, "que repudia quaisquer atos de transgressão aos valores e condutas éticas e morais".