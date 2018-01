Perto da estreia, Guto elogia elenco: 'montado com muito carinho'

Técnico tricolor reencontrará a torcida nesta quinta-feira (18)

Há exatamente um ano, Guto Ferreira comandava a pré-temporada tricolor, assim como o faz na atual temporada. Neste intervalo, viveu uma passagem um tanto quanto curta pelo Internacional. Agora, já está de volta ao Fazendão.

Prestes a reencontrar o torcedor nesta quinta-feira (18), às 21h15, na Fonte Nova, diante do Botafogo-PB, o 'Gordiola' diz não estar preocupado com a recepção por conta da sua saída do ano passado, e que tem recebido bastante carinho nas ruas.

"Existe um carinho, uma energia positiva, tanto que recebo diariamente. Se não tivesse recebendo isso da rua, estaria preocupado. Mas o calor que recebo diariamente, e do torcedor que vem até aqui, estou tranquilo. Mas tem expectativas", relatou.

Guto reafirmou também a necessidade de rodar o elenco neste início de temporada para garantir que os jogadores estejam em boas condições físicas e técnicas quando as competições entrarem nas suas fases finais.

"A gente vai manter a estratégia da melhor maneira possível. Não vamos fazer matemática: tira 11, bota 11. Em alguns momentos, vai ocorrer. Mas temos que fazer algo que faça com que essa sequência seja quebrada. Vamos administrar os jogadores que temos, de maneira que sempre exista o jogo e o descanso".