Pescadoras reagem a 'clube do bolinha' na festa de Iemanjá

Mulheres buscam reconhecimento em ofício dominado por eles

Quem pensa em procissão marítima para Iemanjá logo lembra dos pescadores, que iniciaram a tradição de entrega de presentes no Buraco de Iaiá em 1924. De quem a gente quase não ouve são das pescadoras - e das esposas dos pescadores - que abrilhantam a festa e participam ativamente do 2 de fevereiro.

Ao lado das centenas de homens que exercem a profissão, na praia do Rio Vermelho, eram poucas as pescadoras. Umas quatro, pelas contas, mas que querem ocupar seu espaço, ser respeitadas na função que exercem.

Dandinha, a única pescadora da colônia Z1, do Rio Vermelho, embarcou junto com o presente e não foi encontrada pela reportagem. Já “a guerreira dos pescadores” era uma das primeiras pessoas que atracava e desatracava o barco pesqueiro na areia. Foi como guerreira que Daiana Santos, 33 anos, se definiu enquanto trabalhava.

Ela contou que há pelo menos 10 anos faz parte da Festa de Iemanjá, ajudando o marido a carregar o barco pesqueiro com os devotos que querem entregar o presente à Rainha do Mar mais de perto.

Daiana trabalha ao lado do marido em barco pesqueiro (Foto: Júlia Vigné/CORREIO)

No período em que participou da celebração, ela garante que todos os pedidos feitos a Iemanjá foram atendidos. “Tudo que eu peço, ela me dá. Eu pedi a ela uma casa e ela me deu uma casinha maravilhosa, na Gamboa. Você precisa ver a minha mansão”, disse entusiasmada.

Já o pedido deste ano é mantido a sete chaves. “Esse eu não conto. Só posso dizer quando se concretizar”, brincou.

A “guerreira dos pescadores” conta que quando vai pescar com o marido, também pescador, passa até quatro dias em alto mar.

“Eu vou para o alto mar mesmo. Não tenho medo, não. Passo até quatro dias lá no meio do oceano e sobrevivo disso, da pesca”, conta ela.

Para transportar os fiéis, R$ 10 por pessoa eram cobrados.

Juliana trabalha duro em dia de festa de Iemanjá (Foto: Júlia Vigné/CORREIO)

A pescadora Juliana Bezerra, 27, também estava ajudando no transporte de devotos por embarcações na areia. Ela conta que é do Rio Grande do Norte e há três anos está em Salvador. Nesse tempo, participou de todos os festejos que pôde. “Eu tenho uma paixão pelo mar e é por conta disso que o 2 de fevereiro tem um significado especial pra mim, principalmente pelo amor que ela tem por todos nós durante todo o ano”, comentou Juliana.

Os pedidos da pescadora para Iemanjá foram feitos antes do trabalho. Com rosas e fé, ela pediu esperança e saúde para um mundo melhor para a orixá. O pedido de saúde para os dois filhos também foi realizado por Juliana, que relembra a maternidade de Iemanjá, mãe de todos os orixás.

Katiane pede folga para trabalhar junto com o marido, que é pescador, no dia de Iemanjá (Foto: Júlia Vigné/CORREIO)

Tia de Juliana, a hoteleira Katiane, 37, não é pescadora, mas é esposa de um pescador, e todo dia 2 de fevereiro ela conta que pede folga no trabalho para ir ajudar o marido na areia. “Eu cheguei aqui 4h da manhã e estou ajudando ele. Sempre peço paz e saúde a Iemanjá. Joguei rosas para ela fazendo o meu pedido pessoal”, conta, enquanto ajuda o marido na praia.