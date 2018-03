Pesquisador aponta que comer pizza aumenta produtividade

Estudo foi feito com funcionários de uma empresa

É isso mesmo que você leu no título: a pizza pode ser um bom estímulo à produtividade, segundo estudo publicado no livro Payoff: The Hidden Logic That Shapes Our Motivations (Recompensa: A lógica oculta que molda nossas motivações, em tradução livre). O livro foi escrito com base em um estudo do psicólogo americano Dan Ariely.

O pesquisador dividiu trabalhdadores de uma fábrica em quatro grupos. O primeiro ganahria elogios do chefe caso trabalhassem mais e melhor ao longo da semana, o segundo sairia para comer pizza e o terceiro ganharia a recompensa em dinheiro, uma quantia de 30 dólares por pessoa. O último grupo trabalhou sem nenhuma recompensa, como se nada estivesse acontecendo.

O resultado foi melhor entre o grupo que sairia para comer pizza. A produtividade nessa equipe aumentou em 6,7%. Em segundo lugar ficou o grupo que trabalhou por elogios e em último quem trabalhou por dinheiro.

Parece que comida está valendo muito mais que uns trocados, hein?