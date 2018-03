PF identifica fraude de R$11 milhões na previdência social em cidades da Bahia

Fraudes aconteceram nas cidades de Mascote e Itabuna

A Polícia Federal realiza na manhã desta quarta-feira (21) operação de combate à fraudes na Previdência Social em

suas cidades da Bahia: Mascote e Itabuna, ambas no Sul do estado. A PF, junto com a Secretaria de Previdência do

Ministério da Fazenda, cumprem dois mandados de busca e apreensão nas cidades com o objetivo de desarticular grupo

criminoso que, desde 2008, vinha fraudando benefícios previdenciários nas cidades.

A Secretaria de Previdência do Ministério da Fazenda estima que a fraude já gerou um prejuízo de R$ 11, 4 milhões. "As investigações foram iniciadas em meados de 2017 e permitiram constatar que funcionários da Prefeitura Municipal de Mascote inseriam vínculos empregatícios falsos, através de GFIP (Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social), no intuito de criar tempo de serviço fictício e, com isso, obter benefícios previdenciários", afirmou a PF, em nota.

A operação, batizada como Ventura (acontecimento favorável), em uma alusão ao principal investigado, servidor da Prefeitura Municipal de Mascote, que se favorecia do cargo para inserir os vínculos empregatícios fictícios de terceiros com a referida Prefeitura, visando a obtenção irregular dos benefícios.

A operação conta com a participação de Policiais Federais da Delegacia de Ilhéus e de servidores da Representação da Coordenação de Inteligência Previdenciária da Secretaria de Previdência do Ministério da Fazenda.

Os investigados responderão pela prática dos crimes de estelionato qualificado e inserção de dados falsos em sistema de informações.

O CORREIO entrou em contato com as prefeituras de Itabuna e Mascote, mas não obteve retorno até a publicação desta reportagem.