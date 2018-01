Photoshop deixa Oprah Winfrey com três mãos na capa da Vanity Fair

Uma das revistas mais famosas dos EUA, a Vanity Fair, tem dado o que falar com a capa de uma edição especial, que traz grandes estrelas do entretenimento em destaque. Isso porque os retoques na edição fizeram duas delas, Oprah Winfrey e Reese Whiterspoon, aparecerem com membros a mais. Enquanto Oprah aparece com três mãos, Resse, exibe três pernas. As imagens viralizaram na interner e foram motivo de graça inclusive entre as celebridades envolvidas.

Em suas respectivas páginas do Twitter, Oprah, Reese e a própria Vanity Fair levaram as falhas de Photoshop com muito bom humor. "Bom, acho que agora todos sabem... eu tenho três pernas. Espero que vocês possam me aceitar como sou. E nunca vou me desculpar por ser abraçada por Oprah. Se vocês tiverem essa oportunidade, eu super recomendo", escreveu Reese.

(Foto: Reprodução)

"Eu aceito sua terceira perna. Desde que você aceite minha terceira mão", respondeu Oprah. "Por mais que tenhamos amado a exclusiva Reese Whiterspoon de três pernas, infelizmente é apenas o forro do vestido dela", dizia o perfil da revista. "E quanto a Oprah, como esperar que ela consiga dar conta de tudo com apenas duas mãos? (estamos corrigindo este erro online)", completou a Vanity Fair.

Os registros são assinados pela renomada fotógrafa Annie Leibovitz. Ela também fotografou Nicole Kidman, Tom Hanks, Michael B. Jordan, Zendaya, Jessica Chastain Claire Foy, Michael Shannon, Harrison Ford, Gal Gadot para a edição especial da revista.