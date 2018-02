Piovani lembra traição a Santoro em Salvador: 'Fui fiel, na minha infidelidade'

Piovani foi fotografada aos beijos com o empresário Christiano Rangel

Luana Piovani lembra traição a Santoro em Salvador (Foto: Reprodução)

Luana Piovai relembrou a polêmica traição ao ator Rodrigo Santoro, em um camarote no Carnaval de Salvador, em 2000. A atriz contou histórias da folia em um vídeo publicado em seu canal no YouTube. Na ocasião, Piovani foi fotografada aos beijos com o empresário Christiano Rangel num camarote do carnaval de Salvador.

“Constrangimento, na minha cartilha, é outra coisa. Essa foi uma história difícil de passar. Tive que lidar com essa situação de ser o casal 20 do Brasil e ter frustrado a fantasia de toda uma geração brasileira. Só a gente que dorme é que sabe onde aperta nosso calo. Uma coisa que as pessoas não entendem é que, dentro da minha infidelidade, eu fui muito fiel. Porque não voltei para casa dizendo que o amava e continuei com ele. Eu simplesmente voltei para casa e disse: ‘Deu ruim. Estou apaixonada por outra pessoa. Vou partir’”.

Luana comparou a idolatria que os fãs tinham em relação aos dois ao que existe hoje com o casal Bruna Marquezine e Neymar.

"É que as pessoas sofreram porque idealizavam esse casal 20. É como meio Bruna e Neymar, que todo mundo ama, idolatra, como se não fossem pessoas comum e passassem dificuldades. As pessoas passaram dois ou três anos me julgando e me chamando de Geni (personagem da canção de Chico Buarque). Então, essa parte foi meio chata. Mas, como eu estava vivendo uma paixão na minha vida (com o empresário Christiano Rangel), estava feliz".

Luana Piovani já havia falado sobre a traição em entrevista ao programa da Xuxa, em 2015. Ela diz que o ator não conseguiu perdoá-la pelo deslize.

“Certamente ele tem uma imensa mágoa de mim e eu respeito isso. Eu parei de tentar uma reaproximação. Eu o fiz sofrer muito, mas já paguei o meu carma, já tirei a minha cruz das costas. Mas ele não transcendeu", desabafou a atriz.