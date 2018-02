Pipoca de Bell Marques reúne foliões de todas as gerações na Barra

O artista de 65 anos promete cumprir 40 horas de música em seis dias de folia

“Se Bell não estiver na Avenida, não tem Carnaval!”. Foi com essa frase que o operador de máquinas Raimundo Souza, 57 anos, resumiu a pipoca do cantor Bell Marques que reuniu foliões de diferentes gerações na noite desta quinta (8), no circuito Barra/Ondina. Músicas da carreira solo se misturaram aos clássicos do Chiclete com Banana no primeiro dia de folia do artista.

Fã de Bell há 20 anos e da folia sem cordas, Raimundo foi curtir a festa com a família e até cantarolou uma música de sua autoria para homenagear a festa. “Eu quero, eu quero/ Ir atrás do trio/ Sou da pipoca, sem cordas eu vou pular”, diz o trecho. “Essa folia é muito massa!”, completou a vendedora Jéssica Santos, 21, que estava logo adiante pulando com as mãos para o alto.

“Na verdade, a gente já fazia a pipoca desde 1981. O bloco é muito bom, mas a pipoca é uma forma de estar perto das pessoas”, disse Bell Marques, que este ano comemora os 40 Carnavais do Camaleão, bloco que ajudou a popularizar o artista dentro e fora da Bahia. “Começa hoje e a gente tem muito chão pela frente, muita coisa boa”, completou.

Foi na base da água que o barbeiro e vigilante baiano Mário Gonzalez, 41, acompanhou a pipoca de Bell. Fã do cantor há mais de 20 anos, Mário disse que não só o preparo físico ajudou, mas outro fator importante: o próprio cantor. “Bell é a força que move o mundo!”, garantiu. “É o melhor cantor do mundo! Não tem Elton John, não tem Michael Jackson!”, disse rindo.

Fãs de Bell há 30 anos, o engenheiro Ian Gonçalves, 55, e a bancária aposentada Suzana Rennó, 54, vieram de Campinas, São Paulo, para curtir a pipoca de Bell. “Sou chicleteiro desde criança!”, garantiu Ian que ficou emocionado durante a passagem do artista. “Ele quase chorou. Emoção demais!”, completou sua mulher, Suzana, que se preparou fisicamente para aguentar o pique da pipoca. “A gente faz academia, né? Senão não aguenta. Quer ir pra Salvador? Tem que fazer academia pra aguentar”, disse rindo.

Único a tocar todos os dias de Carnaval, de quinta a terça, Bell vai se apresentar em camarotes após o percurso de seis horas da Barra a Ondina, durante três dias. O artista de 65 anos faz, ainda, shows em Porto Seguro, Belo Horizonte e Rio de Janeiro, no dia do Desfile das Campeãs. Ou seja, são mais de 40 horas de música que ele promete cumprir em seis dias de folia. Vumbora?



Acompanhe a folia de Bell

Sexta (9): Bloco Vumbora + Camarote Salvador

Sábado (10): Bloco Vumbora

Domingo (11): Bloco Camaleão

Segunda (12): Bloco Camaleão + Camarote do Nana

Terça (13): Bloco Camaleão