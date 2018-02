Piso cede e esmaga veículos estacionados em garagem de prédio residencial no DF

No total, 25 veículos foram danificados no acidente, que não deixou feridos

Vinte e cinco carros que estavam estacionados na garagem de um prédio residencial em Brasília foram esmagados na manhã deste domingo (4) após o piso de uma laje ceder. Segundo o Corpo de Bombeiros, não há vítimas. Cães farejadores ajudaram a vasculhar a área. De acordo com os militares, havia suspeita de que uma pessoa estava sob os escombros, mas foi descartada.

(Foto: Divulgação/ Corpo de Bombeiros)

O prédio foi evacuado preventivamente e liberado por volta das 9h15. Segundo a Defesa Civil, não houve danos à estrutura do bloco, que há dois mess passa por uma obra de revitalização da fachada há dois meses. De acordo com um engenheiro contratado pelos moradores e que irá conduzir a recuperação do local, é descartada a hipótese de que a obra tenha causado o desabamento. O imóvel foi construído em 1970.



À TV Globo, os moradores do primeiro andar do edifício disseram que ouviram um barulho, como uma explosão, e, segundos depois, sentiram um pequeno tremor.

(Foto: Divulgação/ Corpo de Bombeiros)