Pitty lança documentário no YouTube sobre maternidade e carreira

Do Ventre à Volta é marcado pelas dúvidas existenciais da cantora ao conciliar maternidade com carreira

Em março do ano passado, a cantora Pitty estreou na TV como uma das integrantes do programa Saia Justa, do GNT, e também retomou a agenda de shows, que havia sido suspensa por conta da gravidez de Madalena. Para contar parte dessa experiência, Pitty lançou na noite desta segunda-feira (19), o documentário Do Ventre à Volta. O filme, disponibilizado na íntegra no YouTube, é um registro do retorno da artista ao palco, um ano e meio após dar à luz à sua primeira filha, mostrando como a maternidade a transformou. Assista abaixo.

(Foto: Reprodução/ Instagram)

Além de rock, o filme é marcado pelas dúvidas existenciais que afligem as mães do século 21, que tentam conciliar filhos pequenos e carreiras. Isso alimenta em Pitty inspiração para uma nova fase em sua carreira. A direção é assinada por Otavio Sousa.

"As mulheres se questionam muito nessa época. Volto a trabalhar antes? Volto a trabalhar depois? Posso fazer escolhas? Existem mulheres que nem tiveram que deixar de trabalhar por conta disso. Minha mãe, por exemplo, tinha uma vida bem ativa profissional. Mas aí, quando me teve, precisou parar de trabalhar porque não tinha com quem me deixar", disse Pitty em entrevista ao site Universa.

No ar na nova temporada do Saia Justa, ao lado de Astrid Fontenelle, Mônica Martelli e Gaby Amarantos, a baiana está em processo de composição das músicas de seu próximo álbum, que ainda não tem previsão de lançamento.