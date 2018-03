Pivô do Vitória vai participar do Desafio de Habilidades do NBB

Torneio antecede Jogo das Estrelas 2018

O Universo/Vitória ganhou um ‘reforço’ para o Jogo das Estrelas, que acontece neste domingo (18), a partir das 10h, no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. O pivô Murilo Becker vai participar do Desafio de Habilidades, um dos torneios que antecedem o evento principal do dia.

No desafio, o pivô, de 2,08 metros de altura, terá que passar com a bola por um circuito de obstáculos, acertar um passe num aro, cruzar a quadra correndo para fazer uma bandeja e acertar uma cesta de três. Tudo isso antes dos adversários.

“Estou feliz, motivado. É sempre bom participar de um evento desses, que vem crescendo a cada ano. É a primeira vez que estou participando, e vai ser um desafio muito diferente para mim. Desafio de Habilidades... Jamais imaginei que participaria de um torneio assim”, diz Murilo.

Neste ano, a competição foi dividida em dois grupos: o dos ‘grandes’, com pivôs e alas mais altos, e dos ‘pequenos’, com armadores e alas mais baixos. Na primeira rodada, Murilo vai enfrentar o ala-pivô Guilherme Giovannoni, do Vasco.

Se passar de fase, enfrentará o vencedor do duelo Tyrone, do Mogi, contra Felipe Ribeiro, do Basquete Cearense. A final será, obrigatoriamente, entre um ‘grande’ e um ‘pequeno’. Todo o desafio será transmitido ao vivo no programa Esporte Espetacular, da TV Globo.

“Quem sabe a gente não ganha, né? Vai ser um desafio difícil. Joguei com Giovannoni na seleção brasileira. Acho que tudo vai ser decidido em quem acerta a cesta primeira. Não pode entrar afobado, tem que ir com calma e arremessar bem”, disse Murilo.

Times definidos

Também já foram definidas as escalações dos times Brasil e Mundo, que se enfrentarão no Jogo das Estrelas. Os dois representantes do Universo/Vitória, ambos do time Mundo, começarão no banco. São eles o armador Kenny Dawkins e o ala Nick Okorie.

Os titulares foram definidos após votação popular no site GloboEsporte.com. O mais votado do time brasileiro foi Leandrinho, e do time Mundo, Tyrone. O jogo será transmitido ao vivo no domingo (18), no SporTV.