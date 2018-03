Plantio de mudas e soltura de tartarugas fazem alegria da criançada em Stella Maris

Ações fazem parte do ‘Passando O Rodo nas Praias’

“Para o passarinho se alimentar”, respondeu Fábio Alves, 6 anos, quando perguntado sobre a importância de ele e os coleguinhas plantarem 175 mudas de plantas na região de Stella Mares. Fábio e outras crianças participaram neste sábado (03) do plantio das espécies gauchinha do mangue, aroeira de praia e abricó, uma das ações da oitava edição do projeto ‘Passando O Rodo nas Praias’, que tem como objetivo alertar a população sobre os riscos que o lixo causa ao meio ambiente.

A área estava degradada. “Um total abandono. Tinha muito mato e lixo e conseguimos revitalizar. Temos objetivo também de conscientizar a população quanto à importância de preservação do meio ambiente”, ressaltou Sônia Andrade, 48, coordenadora de educação ambiental da Secretaria da Cidade Sustentável e Inovação (Secsi). A Secsi doou parte das mudas.

A ação contou com 100 estudantes do Colégio Gênesis, acompanhados de monitores e biólogos, que percorreram cerca de 200 metros entre a Barraca do Lôro e os quiosques Aquarius realizando a coleta do microlixo.Foram localizados papéis de bala, tampinhas de garrafas e bitucas de cigarros.

A manhã com foco na sustentabilidade foi dividida em duas etapas. A primeira consistiu no recolhimento de lixo encontrado na areia, a exemplo de garrafas pets, sacos plásticos, canudos e espetos de churrasco. Já a segunda etapa envolveu mergulhadores que farão. mps ´r[ox a retirada de resíduos do fundo do mar, caso a maré esteja favorável na ocasião.

A programação do evento incluiu ainda atividades como soltura de tartaruga marinhas pelo projeto Tamar, o momento fofura do evento. “Vai ficar na memória. Fui muito lindo. Queria levar para casa, mas a moça disse que não podia”, disse Rafael Andrade, 6 anos, depois de assistir a soltura de 30 filhotes de tartarugas da espécie cabeçuda.

“A soltura é importante porque quando ficarem adultas, daqui a 30 anos, as fêmeas voltaram aqui para depositar seus ovos”, contou a bióloga do Tamar de Arembepe Natália Berchieri, 32

Os estudantes também puderam vivenciar o contato com animais da flora a exemplo de falcões. A quantidade de lixo recolhida não foi divulgada.