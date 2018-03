PM acaba com festa 'paredão' na Santa Mônica

Festa acontecia sem autorização; moradores denunciaram barulho

Uma festa do tipo ‘Paredão’ foi encerrada pela Polícia Militar em Santa Mônica, na madrugada deste domingo. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública do Estado (SSP-BA), equipes da 37ª Companhia Independente (Liberdade) foram acionadas por moradores, que informavam sobre o som alto e aglomeração de pessoas.

Os PMs foram até o local e acabaram com a festa, que era irregular. O evento, que ocorria na localidade do Cariri, não tinha autorização para acontecer e sequer havia sido comunicado às unidades policiais da área.

Com a chegada do Pelotão Especial Tático Ostensivo (Peto), algumas pessoas que participavam da festa correram. Quem permaneceu no local foi revistado.

Após diálogo com os participantes, o paredão foi finalizado e a via liberada. "Estamos atentos para esses tipos de eventos, principalmente para quem os promovem", declarou o comandante da 37ª CIPM, major Ricardo Silva.