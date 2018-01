PM de Juazeiro apreende 10 kg de maconha com ajuda do WhatsApp

Aplicativo será usado como canal de denúncia para cinco municípios do Norte baiano

Os policiais militares da Rondesp Norte (Juazeiro) vão usar o WhatsApp como ferramenta de denúncia no Norte do estado. O número (74) 98849-0914 foi disponibilizado oficialmente para a população nesta segunda-feira (8), em solenidade realizada no Grande Hotel de Juazeiro.

Ainda em fase de teste, o aplicativo de mensagens já foi usado neste final de semana. E foi com ajuda do Disque Denúncia Rondesp Norte que os policiais conseguiram apreender 10 quilos de maconha, em Juazeiro, no domingo (7). Os militares flagraram o pernambucano Ânderson dos Santos Silva, com a droga.

Além de utilizar o aplicativo, a Rondesp Norte também colocou o telefone (74) 3614-1571 a disposição da comunidade de Juazeiro e toda a região que atende, abrangendo cidades como Senhor do Bonfim, Curaçá, Paulo Afonso, Jacobina e Casa Nova. “Temos que nos atualizar, e com essas novas novas ferramentas, estamos cada vez mais próximos da população, que nos apoia no combate ao crime”, afirmou o coronel PM Anselmo Bispo, comandante da unidade.

O serviço funcionará 24 horas por dia e tem garantia absoluta de sigilo. “Os dados informados são analisados pelo nosso setor de inteligência, encarregado de repassar as denúncias para o comando”, explicou o capitão PM Fábio Henrique Pereira, subcomandante da Rondesp Norte, lembrando que “agora a expectativa é que as demandas aumentem, visto que o aplicativo é bastante popular, rápido e fácil de usar”.

Fábio disse ainda que o serviço começou a funcionar, em fase de teste, na última sexta-feira (5), e, até domingo 30 denúncias já tinham sido recebidas. “A ferramenta representa mais uma importante forma de mobilização social contra a violência e a criminalidade na região norte”, explicou, acrescentando que o objetivo também é que a sociedade participe, “pois a segurança pública é dever do Estado, mas a responsabilidade é de todos”.