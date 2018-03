PM descobre 20 mil pés de maconha com sistema de irrigação em Xique-Xique

Uma amostra da plantação foi retirada e o restante incinerado

Cerca de 20 mil pés de maconha foram localizados na terça-feira (13) por militares da Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe) Semiárido na zona rural da cidade de Xique-Xique, na Bahia. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) a plantação contava com sistema de irrigação por gotejamento e um local para secagem da erva, com pés medindo 2 metros de altura.

Os militares chegaram até o local, no povoado de Retiro da Picada, após uma denúncia anônima. Quando encontraram a plantação alguns homens correram através da vegetação e conseguiram fugir. Além dos 20 mil pés, foram localizados também 40 kg de maconha divididos em dois sacos. Uma amostra da plantação foi retirada e o restante incinerado.