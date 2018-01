PM é agredido por guardas municipais durante virada; veja

Guarda informou que vai apurar se houve excesso dos funcionários na ação

Um vídeo que mostra agentes da Guarda Civil Municipal abordando agressivamente quatro pessoas do público do Festival Virada Salvador, no domingo (31), gerou a abertura de uma investigação pela corregedoria do órgão. Entre os foliões do festival estava um oficial da Polícia Militar fora de serviço. A Guarda informou que vai apurar se houve excesso dos servidores na ação, ocorrida na arena montada na Boca do Rio.

Veja a cena.



Em nota, a Guarda Municipal informou que recebeu as imagens através de sua Ouvidoria e que a apuração vai permitir "direito de ampla defesa" aos envolvidos. Diz ainda que assim que concluir as investigações tomará as "medidas cabíveis". A Guarda destaca ainda que não permite excesso nas ações dos seus servidores e preza pelo respeito mútuo entre agentes e a sociedade. Desde 2008, foram abertos 839 processos em relação a condutas de agentes. Destes, 75 seguem em aberto, 13 resultaram em demissões, 42 em suspensões e 114 em advertências. Os demais foram arquivados.

A Polícia Militar também divulgou nota confirmando que um oficial estava no grupo de pessoas abordadas no vídeo. Diz ainda que espera pela investigação da Guarda Municipal. A PM destaca que o oficial não estava trabalhando quando o episódio aconteceu. "Uma sindicância será instaurada para apurar as circunstâncias do fato, tendo como base os registros formais da Guarda Municipal e do oficial da PM".