PM é baleado ao passar de carro em meio a tiroteio em Itabuna

Um policial militar da reserva foi baleado na manhã desta sexta-feira (13) em Itabuna, no sul da Bahia. Segundo informações da PM, o policial foi atingido por um tiro na perna quando passava de carro pela Rua Hermes Fontes, no bairro do Lomanto.

A investigação mostra que criminosos rivais trocavam tiros no local quando o PM passou de carro e acabou sendo atingido. O crime aconteceu por volta das 10h de hoje.

O policial foi socorrido por uma equipe do 15º Batalhão para o Hospital de Base, onde passa bem. O nome do PM ferido não foi divulgado pela corporação.