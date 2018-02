PM é baleado durante troca de tiros no Nordeste de Amaralina

Caso aconteceu na localidade do Alto da Alegria na tarde de sábado (3)

Um policial militar foi baleado na tarde deste sábado (3) durante um confronto no bairro do Nordeste de Amaralina, em Salvador. De acordo com a polícia, o caso aconteceu por volta das 16h30, no Alto da Alegria. Ao chegar na localidade, policiais da 40ª CIPM teriam sido recebidos a tiros. Houve revide, e um policial militar foi atingido de raspão e socorrido para o Hospital Geral do Estado (HGE), onde foi submetido a procedimentos médicos. Ainda segundo a polícia, o PM não corre risco de morte.

1ª morte de PM no ano

Na madrugada deste sábado (3), um sargento da Polícia Militar morreu durante uma operação policial no município de Eunápolis, no extremo sul da Bahia. Françual Manoel Santos, de 48 anos, realizava rondas na Rua Lua Nova, no bairro Moisés Reis, quando foi alvejado em uma abordagem policial a um carro onde estavam quatro suspeitos.

Esta foi a primeira morte de um policial militar no estado registrada este ano. De acordo com a Polícia Militar, houve revide e na troca de tiros o sargento e um dos suspeitos, que ainda não foi identificado, foram atingidos. Os outros três criminosos fugiram. Após o ocorrido, o sargento chegou a ser socorrido e foi levado para o Hospital Regional de Eunápolis, mas não resistiu aos ferimentos. O suspeito baleado morreu no local do confronto.