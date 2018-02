PM é morto a tiros no centro de Barreiras 

Autoria e motivação do crime estão sendo investigadas

O sargento da reserva da Polícia Militar Edvan Antônio de Macedo, 55 anos, foi morto a tiros na manhã desta sexta-feira (9) no centro de Barreiras, oeste da Bahia. Populares acionaram a polícia ao ouvirem disparos de arma de fogo na Rua Paulinho Coité. Ele foi encontrado dentro de um carro junto com outra vítima. O SAMU esteve no local para prestar os primeiros socorros, mas o militar já estava morto. A outra vítima foi encaminhada para o hospital.

Edvan Antônio de Macedo era divorciado e tinha filhos. A última unidade que atuou foi o 10º Batalhão de Polícia Militar (Barreiras). As informações sobre o horário e o local do sepultamento ainda não foram divulgados. A Polícia Militar emitiu nota de pesar lamentando o falecimento do sargento .