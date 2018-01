PM é preso por homicídio de jovem atacado com golpes de foice

O soldado Cleber Damasceno Leal, 31 anos, foi solto logo após a audiência de custódia

O soldado da Policial Militar Cleber Damasceno Leal, 31 anos, foi preso em flagrante na noite desta quarta-feira (03). Segundo o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), ele é um dos autores do homicídio do jovem Luiz Flávio Silva Santos, 18, que teve o corpo encontrado em Fazenda Cassange. Depois da audiência de custódia, Cleber foi liberado.

Segundo familiares da vítima, Flávio foi retirado de casa onde morava no bairro de Fazenda Grande III, por cerca de seis homens, na madrugada entre o dia 2 e 3 de janeiro. No corpo do jovem haviam marcas de instrumento perfuro cortante, provocadas por uma foice, que foi retirada da casa dele pelos criminosos, e de arma de fogo.

Ao saber da participação do policial no crime, o DHPP contactou a Corregedoria da PM que participou das diligências que terminaram com a prisão do servidor público em flagrante. Com ele foi encontrada uma pistola calibre 380, apreendida e encaminhada para perícias no Departamento de Polícia Técnica (DPT).

Detido, Cleber negou o crime e preferiu se manter em silêncio durante o interrogatório. A motivação e as circunstâncias do crime, bem como a identificação dos demais autores continuam sendo investigadas pelo DHPP.