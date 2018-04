PM e PRF apreendem carga de cocaína avaliada em R$ 360 mil na BR-116

A droga foi apreendida em um trecho de Vitória da Conquista

Uma operação das polícias Militar e Rodoviária Federal (PRF) apreendeu uma carga de cocaína avaliada em R$ 360 mil, na BR-116, na noite de sábado (31). A droga era levada em um veículo que foi interceptado em um trecho de Vitória da Conquista, no Sudoeste da Bahia.

Equipes das Rondas Especiais (Rondesp) Sudoeste e da PRF realizavam abordagens da Operação Divisa Forte, na rodovia, quando determinaram que um veículo suspeito, com placa de São José dos Campos, em São Paulo, parasse. Segundo a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), no porta-malas do veículo, os policiais encontraram tabletes de pasta base de cocaína.

O motorista do carro foi preso em flagrante e encaminhado para a Delegacia de Vitória da Conquista. 'Diariamente fazemos as blitze, algumas delas integradas, para inibir o transporte de drogas, nas rodovias', comentou o comandante de Operações da PM, coronel Paulo Uzêda.