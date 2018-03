PM inocentado por morte de juiz deve continuar trabalhando em funções administrativas

Policial estava afastado das ruas desde o crime

O policial militar Daniel dos Santos Soares, inocentado pela Justiça baiana na terça-feira, 27, pela morte do juiz Carlos Alessandro Pitágoras Ribeiro, vai continuar trabalhando em funções administrativas na corporação. Desde o crime o policial havia sido retirado das ruas e estava trabalhando internamente. A informação foi divulgada nesta quarta, 28, pela assessoria de comunicação da PM. Ainda de acordo com a assessoria, por enquanto, o policial continua longe das ruas, mas, é possível que ele volte para a função operacional em breve.

Julgamento

O júri popular realizado pelo 2º Juízo da 2ª Vara do Tribunal do Júri do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), absolveu o soldado Daniel dos Santos Soares, acusado de matar o juiz Carlos Alessandro Pitágoras Ribeiro durante uma suposta briga de trânsito na região do Iguatemi, em julho de 2010. Foram quatro votos a favor da absolvição.

Daniel havia sido denunciado à Justiça pelo Ministério Público do Estado (MP-BA) por homicídio doloso, quando há intenção de matar. Porém, o soldado alegou legítima defesa, hipótese considerada pelo júri popular realizado no Fórum Ruy Barbosa. A conclusão do inquérito policial que investigava a morte também apontou para uma situação de legítima defesa.