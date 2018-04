PM investiga ação de policiais em perseguição que acabou dentro de colégio

PM instaurou inquérito para apurar ação

A Polícia Militar instaurou um Policial Militar (IPM) para apurar as circunstâncias da troca de tiros entre policiais militares e criminosos na área do Colégio Estadual João Pedro dos Santos, em Cosme de Farias, em Salvador.



Em nota, divulgada nesta terça-feira (18), a PM informou que a 58ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Cosme de Farias) vai instaurar inquérito para apurar o fato que ocorreu por volta das 17h de segunda-feira (16).



“Policiais militares do Pelotão de Emprego Tático Operacional (Peto) da 58ª CIPM realizavam rondas na região da Avenida Bonocô quando se depararam com vários suspeitos que fugiram no sentido Travessa Salustiano e na fuga passaram por dentro de uma instituição de ensino”, destacou a PM.



Na situação um jovem identificado como Ademilton Santos Fernandes, 19 anos, foi baleado. Ele foi atingido na região das pernas e segue internado no Hospital Geral do Estado (HGE) para onde foi levado pela polícia.



Com ele foram apreendidas 44 porções de maconha, dois pinos de cocaína e embalagens para acondicionamento de drogas.

A Secretaria da Educação do Estado da Bahia não se pronunciou sobre o caso.