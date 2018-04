PM mata PM durante discussão no Rio de Janeiro

Briga foi motivada por um carro que estava parado em frente a uma garagem

Uma discussão entre dois policiais militares de folga terminou com uma morte na Vila da Penha, na zona norte do Rio de Janeiro, na noite de ontem (5). Segundo a Polícia Militar, testemunhas disseram que a briga foi motivada por um carro que estava parado em frente a uma garagem.

O sargento Antônio Anderson Ferreira Mattos, de 44 anos, estacionou o carro em frente à garagem do soldado Thiago Moraes de Carvalho, de 35 anos, que conversava com amigos.

Ao sair de casa, na rua Jaracatiá, o soldado exigiu que o sargento retirasse o veículo da frente de sua casa, dando início a uma discussão. Em seguida, de acordo com a Polícia Militar, o soldado atirou contra o sargento.

Antônio Mattos, que era lotado no Batalhão de Irajá (41º BPM) e estava na PM desde 2001, chegou a ser levado para o Hospital Getúlio Vargas, mas não resistiu aos ferimentos.

Com a morte de Antônio Mattos, o número de policiais militares assassinados no Rio neste ano chega a 33. Outros dois policiais morreram este ano no estado vítimas da violência, um deles havia sido ferido no ano passado e o segundo, baleado em outro estado, o que eleva o número de PMs mortos para 35.