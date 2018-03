PM prende gerente do tráfico de Vila de Abrantes em Festa de Arembepe

Íkaro faz parte da facção BDM liderada na região por Fofão e Cassinho, ambos do Baralho do Crime

(Foto: DIvulgação)

O gerente do tráfico de Vila de Abrantes, Íkaro da Costa Santos, 21 anos, foi preso durante a Festa de Arembepe na noite deste domingo (11). Íkaro tinha mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas. Com ele, os policiais encontraram 12 quilos de maconha e uma pistola.

A prisão ocorreu logo após a PM receber a denúncia de abastecimento de drogas na região. Com informações da foto e nome do acusado, ao avistá-lo na festa uma equipe da 59ª Companhia Independente da PM (CIPM/Vila de Abrantes) abordou o suspeito, que foi conduzido ao posto da Polícia Civil da 26ª Delegacia (Vila de Abrantes), onde foi constatado que ele tinha mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas.

Segundo a delegada Daniele Monteiro, titular da 26ª Delegacia (Vila de Abrantes), Íkaro confessou ter drogas e arma escondidas nas dunas de Jauá e as equipes das polícias Militar e Civil iniciaram as diligências.

Durante as buscas no local indicado, foram apreendidos 12 tabletes de maconha, de 1kg cada, 120 trouxinhas prontas para o consumo e uma pistola 9mm com carregador e 16 munições.

Ainda de acordo com a delegada, Íkaro é o gerente do tráfico de Vila de Abrantes, região dominada pelo Bando do Maluco (BDM). “Ele faz parte do grupo de Fofão e Cassinho. Fofão é o líder do BDM da região”, disse a delegada.

Fofão e Cassinho integravam ao Baralho do Crime. Ambos já estão presos.