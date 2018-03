PM transforma fardamento velho em artesanato

As peças serão expostas em uma feira, na Cidade Baixa

Sabe aquela farda surrada que você já nem usa mais? A Polícia Militar encontrou uma forma criativa de reutilizar o fardamento velho da coorporação. Alguns PMs tranformaram as peças em obras de artesanato e vão comercializá-las em uma feira, na sexta-feira (23), das 9h às 16h, na Vila Militar do Bonfim, na Cidade Baixa.

Segundo a PM, 44 expositores apresentarão bonecas, panos de prato, bijuterias e acessórios, roupas customizadas, velas aromáticas, trabalho com flores, peças decorativas, entre outros objetos. A polícia afirmou que a ação vai permitir a troca de experiências entre os militares e valorizar as habilidades e o empreendedorismo individual.

Essa será a 1ª edição da Feira de Artesanato. Os familiares dos policiais que participaram dos seis meses do curso de corte e costura do Senai, realizado no ano passado em parceria com a PM, também poderão participar da feira, como expositores.