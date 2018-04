PMs controlarão acesso à Micareta com câmera acoplada à farda

Festa em Feira começa nesta quinta e terá Portais de Abordagens

Foto: Valdenir Lima/Divulgação

Novidade no Carnaval de Salvador deste ano, as Body Worns – câmeras acopladas às fardas dos policiais militares – também auxiliarão no monitoramento dos acessos para a Micareta de Feira de Santana, que acontece entre quinta-feira (19) e domingo (22). A Secretaria da Segurança Pública (SSP) montou um esquema especial com cerca seis mil policiais e bombeiros, no Circuito Maneca Ferreira (Avenida Presidente Dultra) e em seu entorno.

Esta é a octogésima edição do mais tradicional Carnaval fora de época do país, que também terá os principais acessos monitorados por oito Portais de Abordagens. Serão, ao todo, seis Body Worns. Além do equipamento que transmite imagens e áudios em tempo real, os profissionais também utilizarão detectores de metais para impedir a entrada de armas de fogo e brancas na avenida.

Ainda conforme a SSP, o monitoramento também será realizado com o apoio do Centro Integrado de Comando e Controle Móvel que enviará imagens para o Centro de Operações e Inteligência, em Salvador. Drones também facilitarão a localização de ações delituosas e identificação dos criminosos no trajeto e entorno da folia.

A Operação Ronda Maria da Penha, por sua vez, irá dispor de equipes no evento para atuar em possíveis casos de violência de gênero e realizará campanhas educativas. Os principais corredores de tráfego, pontos de ônibus e de táxi serão vistoriados através da 'Folia e Paz', que oferece segurança para o folião na ida e volta para casa.

A Polícia Militar empregará quase cinco mil policiais, divididos em 981 patrulhas apoiadas por 24 Postos Elevados de observação, quatro Postos de Comando de Área e os de abordagens com apoio montado, motorizado, aéreo, além de atividades de inteligência. Serão aplicados efetivos das Rondas Especiais, Companhias Independentes de Polícia Militar, Grupamento Aéreo (Graer) Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), Esquadrão de Polícia Montada e Grupo de Ações Rápidas Repressivas Avançadas (Garra).

Além dos quatro Postos Policiais Integrados, onde o cidadão poderá encontrar as principais forças de segurança, a Polícia Civil também implantará no trajeto da folia uma Central de Flagrantes – que entrará em funcionamento na quarta-feira (18) – e no antigo Colégio Estadual, situado na rua Juarcy Magalhães, onde manterá um ônibus delegacia e montará outras três unidades: Delegacias Especial de Área (DEA), do Adolescente Infrator (DAI) e de Tóxicos e Entorpecentes (DTE).

Seu efetivo contará com 370 profissionais, sendo 79 do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado.

Bombeiros e DPT

O Corpo de Bombeiros Militar (CBM) atuará na folia de Feira com especialistas em atendimento pré hospitalar e ambulância de resgate, além de viaturas de combate a incêndio. Cerca de 260 profissionais foram convocados para o evento. Um Posto de Comando dos Bombeiros foi montado no cruzamento das avenidas Presidente Dutra e Maria Quitéria.

Já o Departamento de Polícia Técnica (DPT) ampliou o quadro de peritos e corpo administrativo para acelerar os casos de análises de drogas e perícias.