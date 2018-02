PMs salvam bebê sufocado no Lobato

Théo tem menos de um ano

Policiais militares da 14ª Companhia Independente (Lobato) socorreram, na noite de sexta-feira (2) um bebê que estava sufocado, no bairro de Plataforma. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP-BA), o pequeno Théo, que tem menos de um ano, já estava com muita dificuldade para respirar e já apresentava roxidão na pele.

No momento do resgate, as equipes faziam rondas em uma região conhecida como Largo do Luso. Foi quando foram abordadas pelo pai da criança - um homem identificado como Ricardo - pedindo ajuda para levar o filho a um hospital. Os policiais, quando constataram a gravidade da situação, perceberam que o bebê precisa de atendimento imediato, e, ainda no local prestaram os primeiros socorros usando técnicas de reanimação.

Foto: SSP/Divulgação

Quando os PMs notaram que o bebê estava melhor, levaram a criança, assim como seu pai, à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Paripe. Lá, os profissionais de saúde identificaram que o sufocamento foi causado pelo excesso de catarro decorrente de uma virose.

Segundo a SSP, a médica que deu continuidade ao atendimento ressaltou que os primeiros procedimentos usados pelos policiais foram essenciais para evitar complicação no quadro de saúde do bebê.

“Essa é mais uma prova do quanto à polícia está preparada para proteger a população, nossa missão é essa, trabalhar pela preservação da sociedade”, declarou o comandante da 14ª CIPM, major Sergio Ribeiro Paz.