PMs salvam reincidente em caso de estupro de linchamento no Costa Azul

PMs flagraram momento que idoso era agredido pelo pai da menor

Policiais militares da Operação Gêmeos evitaram, na tarde deste sábado (23), o linchamento de João Carlos Oliveira do Carmo, acusado pelo pai de uma adolescente de 15 anos de estupro. Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), o idoso tem uma passagem pela Delegacia de Repressão a Crimes contra a Criança e o Adolescente (Derca), em 2010, quando foi flagrado em um motel também com uma menor de 15 anos. Na época ele alegou ter sido roubado pela jovem.

No caso deste sábado, as agressões físicas ocorreram no bairro do Costa Azul, onde João, segundo o pai da menor, marcou um encontro. Ainda conforme o responsável pela adolescente, o idoso enviou fotos eróticas dele e de outras pessoas através do aplicativo WhatsApp.

"Um caso complicado e que mereceu dos policiais um atendimento rápido. Apesar da revolta do pai, totalmente compreensível, não podemos permitir a Justiça pelas próprias mãos", comentou o comandante da Operação Gêmeos, major PM Gabriel Neto.

João Carlos Oliveira do Carmo foi encaminhado para o Hospital Geral do Estado (HGE) e depois do atendimento seguiu para a Derca.