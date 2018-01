Podcast #20: Bahia e Vitória estão se reforçando bem para 2018?

Analisamos a formação dos elencos da dupla baiana: quem contratou melhor? Quais posições faltam para cada time?

A pré-temporada começou. E com ela, a época do ano que a torcida mais gosta: contratações!

Nesta 20ª edição do Bate-Pronto Podcast, a primeira de 2018, os repórteres do Correio Bruno Queiroz e Vitor Villar recebem o sub-editor Miro Palma para debater a formação dos elencos da dupla Ba-Vi para o ano de 2018.

E aí? Quem se reforçou melhor? Para o Bahia, é bom manter uma base do ano passado? Porque o Vitória está demorando tanto para contratar? Quais as posições que ainda faltam para cada treinador?

Ouça agora clicando no player abaixo ou faça o download para ouvir quando quiser:

Bate-Pronto Podcast 20

Bahia

O Bahia está mesmo se reforçando bem?: Início aos 3:13

Tricolor renovou completamente as suas laterais: Início aos 9:40

Os onze iniciais do Bahia para 2018: Início aos 19:24

Quais posições devem ser reforçadas ainda?: Início aos 22:55

Vitória

O Vitória contratou bem até agora?: Início aos 30:07

As dificuldades do Leão para trazer reforços: Início aos 34:37

Os onze iniciais do Vitória para 2018: Início aos 45:58

Quais os reforços que o rubro-negro precisa?: Início aos 50:44



Trilha desta edição: MC Guimê e Emicida - País do Futebol

Para ouvir os podcasts anteriores, clique aqui.