Podcast #21: Bahia e Vitória iniciam 2018 melhor do que em 2017?

Jornalistas do CORREIO discutem o que esperar da dupla Ba-Vi nas primeiras competições de 2018

Acabou a espera e a bola vai rolar! A dupla Bahia e Vitória estreia nesta semana na nova temporada, e o primeiro desafio é pela Copa do Nordeste. E em seguida vem o Baianão, com um clássico Ba-Vi já em fevereiro!

Nesta 21ª edição do Bate-Pronto Podcast, os jornalistas do Correio Bruno Queiroz, Miro Palma e Vitor Villar discutem as prováveis escalações de Bahia e Vitória para a estreia, comparando com o início de 2017.

Qual o melhor reforço de cada clube para este ano? Qual time gera mais expectativa no seu torcedor? Qual é a melhor equipe da dupla, a do início de 2017 ou de 2018?

E ainda:

Bahia e Vitória chegam como favoritos ao regional? E agora, quem são a terceira e a quarta forças do Nordestão? No Baianão, a final com um Ba-Vi é obrigatória? Algum time do interior pode surpreender?

Com uma novidade: leituras dos tweets dos ouvintes!

Bate-Pronto Podcast 21

Vitória

Qual o melhor Vitória, o do início de 2017 ou de 2018? Início aos 03:42

Leão cheio de expectativas em 2017 e pés no chão em 2018: Início aos 12:10

A posição de Kieza é a mais correta? Início aos 16:00

Qual foi a melhor contratação? Início aos 18:33

Bahia

Qual o melhor Bahia, o do início de 2017 ou de 2018?: Início aos 22:12

O Bahia contratou melhor do que no início de 2017? Início aos 31:30

Qual a melhor e a pior contratação? Início aos 34:52

João Pedro e Mena chegam para jogar avançados?: Início aos 37:12

Expectativas para 2018:

Sem o Sport, Bahia e Vitória são favoritos no Nordestão? Início aos 42:00

Um Ba-Vi na final do estadual é obrigação? Início aos 53:38



Trilha desta edição: Maria Bethânia - Reconvexo

