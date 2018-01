Podcast #22: A primeira impressão de Bahia e Vitória em 2018

Por que o Bahia começou tão mal? E o Vitória, por que sofre tantos gols? Alguém poderá ajudar?

A bola já rolou... E muita gente se decepcionou. O Bahia perdeu as duas primeiras partidas de 2018 sem marcar um gol sequer. Já o Leão tropeçou em casa, revivendo o pior dos fantasmas do ano passado.

Mas será que é para tanta agonia assim? Nesta 22ª edição do Bate-Pronto Podcast, os jornalistas do Correio Bruno Queiroz, Miro Palma e Vitor Villar analisam as estreias de Bahia e Vitória na nova temporada.

Por que o Esquadrão não consegue marcar gol? Algum jogador pode ajudar nisso? E no Leão, por que a defesa continua tão mal? Kieza ainda tem lugar no esquema do técnico Mancini?

E ainda:

Leitura das perguntas dos ouvintes que interagiram no Twitter do Bate-Pronto Podcast!

Bate-Pronto Podcast 22

Bahia

O tricolor tá cheio de jogador 'quase-gol'? Início aos 03:28

Allione e Kayke podem ser a solução? Início aos 06:20

Qual o futuro de Hernane no Bahia? Início aos 13:59

A defesa é uma surpresa negativa? Início aos 20:35

Vitória

2018 começou como terminou 2017... Início aos 27:55

Por que a zaga continua tão fraca? Início aos 31:18

Neilton pode desequilibrar para o Leão? Início aos 36:36

Onde Rhayner vai entrar nesse time?: Início aos 40:39

Trilha desta edição: Harmonia do Samba - Harmonia Futebol Clube

