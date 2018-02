Podcast #24: O peso de Guto e Mancini no início da dupla Ba-Vi

Até onde vai a responsabilidade dos técnicos no início ruim do Bahia e na boa fase do Vitória? A gente analisa!

Mais um jogo do Bahia e mais uma decepção, no empate em 0x0 com o Jacobina. Qual a participação de Guto Ferreira neste início ruim do tricolor?

Na Toca do Leão, mais um jogo com goleada, 3x0 sobre o Bahia de Feira. O quanto Vagner Mancini está ajudando no bom futebol do Vitória?

Nesta 24ª edição do Bate-Pronto Podcast, os jornalistas do CORREIO Bruno Queiroz, Ivan Dias Marques e Vitor Villar discutem isso e mais: saiu a tabela do Brasileirão 2018!

E ainda: Pedro Henriques de volta ao Bahia. Como o ex-vice-presidente pode ajudar Guilherme Bellintani? Reunião na CBF aprovou venda de mandos de campo e disse não ao uso do árbitro de vídeo no Brasileirão. E aí?

Para finalizar:

Leitura das perguntas dos ouvintes que interagiram no Twitter do Podcast!

Ouça agora clicando no player abaixo ou faça o download para ouvir quando quiser:

Bate-Pronto Podcast 24

Qual o peso de Mancini no início bom do Leão? Início aos 05:56

Qual a influência de Guto no início ruim do tricolor? Início aos 18:01

Pedro Henriques pode ajudar o Bahia? Início aos 32:58

Venda de mando na Série A e árbitro de vídeo: Início aos 42:05

Saiu a tabela básica do Brasileirão 2018: Início aos 52:11

Trilha desta edição: Claudia Leitte - Insolação do Coração

