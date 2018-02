Podcast #25 debate as polêmicas do 'Ba-Vi da Vergonha'

Jornalistas do CORREIO apontam interpretações e consequências da briga generalizada e do fim antes da hora do clássico de domingo (18), no Barradão

O Ba-Vi da Vergonha, é claro, é o tema da edição 25 do Bate-Pronto Podcast. Os jornalistas do CORREIO Ivan Dias Marques, Vitor Villar e Herbem Gramacho, além do diagramador Dadá Jaques, discutem todas as nuances que envolveram os dois principais fatos do clássico de dia 18: a briga entre os jogadores e o final premeditado da partida, culminado com a expulsão do zagueiro Bruno Bispo, aos 34 minutos do segundo tempo. Além disso, os profissionais se debruçam sobre as consequências que todos esses atos podem gerar. Para finalizar, tem a leitura das perguntas dos ouvintes que interagiram no Twitter do Podcast!

Bate-Pronto Podcast 25



1º Bloco - A Briga

A súmula: Início aos 03:32

Os possíveis julgamentos: Início aos 15:42

A confusão: Início aos 25:28

Reflexo da sociedade atual?: Início aos 39:04

Quem errou? Quem são os principais culpados da briga?: Início aos 41:20

Jailson agiu corretamente nas expulsões?: Início aos 53:29

2º Bloco - O fim do clássico



Os 9x8 e a possibilidade de um clássico diferente: Início aos 58:45

O minuto 34 do 2º tempo: Início a 1:03:20

O Vitória conhecia as regras?: Início a 1:06:36

Papel de Vagner Mancini: Início a 1:13:58

Como o Vitória tem se portado pós-Ba-Vi: Início a 1:17:57

3º Bloco - Perguntas dos seguidores: Início a 1:24:06

Trilha desta edição: O Rappa - Eu Quero Ver Gol



