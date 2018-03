Podcast #28 analisa Bruno Bispo, Brumado e convocação da Seleção

Jornalistas do CORREIO debatem sobre fase dos jovens da base da dupla Ba-Vi e sobre a lista mais recente de Tite

A transição e a maturação de um jovem quando sai da base de um grande clube para o profissional nunca é fácil. Dois jogadores da dupla Ba-Vi, que recentemente passaram a fazer parte do elenco principal das equipes, vivem momentos distintos. No Vitória, Bruno Bispo é questionado. No Bahia, Júnior Brumado é pedido. Os jornalistas do CORREIO Ivan Dias Marques, Vitor Villar e Bruno Queiroz analisam a situação dos dois atletas no Bate-Pronto Podcast 28. Além disso, o podcast ainda traz uma discussão sobre a convocação mais recente de Tite para a Seleção Brasileira, pontua o resultado do julgamento do Ba-Vi no Pleno do TJD e responde as perguntas dos seguidores no Twitter. Confira:

Ouça agora clicando no player abaixo ou faça o download para ouvir quando quiser:

Bate-Pronto Podcast 28



1º Bloco - Precisamos fala de Bruno Bispo



Hora de ser preservado?: Início aos 04:54

Planejamento inicial de utilização dele: Início aos 08:16

Aspecto psicológico: início aos 10:03

Bruno está muito verde para ser titular?: início aos 16:49

2º Bloco - Precisamos falar de Júnior Brumado



O momento de Brumado e a transição da base: Início aos 23:33

Brumado faz o resto do time melhorar: Início a 32:28

O Bahia precisa de um 9 pro resto do ano?: Início a 38:26

3º Bloco - Julgamento do Pleno do TJD: Início aos 40:41



4º Bloco - Seleção

Onde Talisca vai jogar: Início aos 52:43

As chances de Talisca ir pra Copa: Início a 1:01:56

Quem não deveria estra na convocação e os garantidos: início a 1:04:27



5º Bloco - Perguntas dos seguidores: Início a 1:13:26

Trilha desta edição: Gilberto Gil - Balé da Bola



Para ouvir os podcasts anteriores, clique aqui.