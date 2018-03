Podcast #29 comenta os 2 meses iniciais da dupla Ba-Vi e Seleção

Jornalistas do CORREIO avaliam pontos fortes e fracos dos times baianos e fazem previsão dos amistosos do Brasil contra Rússia e Alemanha

Bahia e Vitória completaram, na última semana, dois meses de temporada 2018, tempo suficiente para que possa ser feita uma análise sobre o desempenho das duas equipes e uma projeção do que pode vir nos próximos meses. É isso que o time de jornalistas do CORREIO, composto por Ivan Dias Marques, Bruno Queiroz e Gabriel Rodrigues, faz na edição 29 do Bate-Pronto Podcast. O trio analisa pontos fracos e fortes dos times, a necessidade de reforços e quem está mais pronto para a disputa da Série A, que começa em 14 de abril. Além disso, os jornalistas comentam sobre os amistosos da Seleçao Brasileira, contra Rússia e Alemanha, nos dias 23 e 27, respectivamente. Confiram!

Ouça agora clicando no player abaixo ou faça o download para ouvir quando quiser:

Bate-Pronto Podcast 29



1º Bloco - Dois meses de temporada da dupla Ba-Vi



Pontos fortes e pontos fracos: Início aos 04:14

Necessidade de reforços: Início aos 25:25

Quem chega mais pronto para a Série A: Início aos 37:41



2º Bloco - Seleção: testes contra Rússia e Alemanha



Testar equipe sem Neymar ou se preparar para o novo?: Início aos 45:55

A Alemanha e o trauma: Início a 49:18



3º Bloco - Perguntas dos seguidores: Início aos 59:38

Trilha desta edição: Luiz Gonzaga - Pagode Russo



