Podcast #33 analisa final do Baiano e projeta Série A

Fim de Campeonato Baiano e o Bate-Pronto Podcast #33 chega para falar da partida - e do que aconteceu fora do campo - que deu ao Bahia o 47º título estadual de sua história. Além disso, os jornalistas do CORREIO Ivan Dias Marques, Bruno Queiroz e Gabriel Rodrigues projetam os duelos da dupla Ba-Vi no meio de semana e a estreia no Campeonato Brasileiro, no final de semana.

Bate-Pronto Podcast 33



1º Bloco - Ba-Vi do título



Análise do jogo: Início aos 06:24

Vandalismo ao ônibus do Bahia e ao caro do CORREIO: Início aos 17:00



2º Bloco - Copa do Brasil e Sul-Americana



Desgaste e times reformulados: Início aos 31:21

Defesa do Bahia pode ser um diferencial?: Início aos 36:24

Ritmo de jogo de Vitoria e Inter: início aos 39:48



3º Bloco - Campeonato Brasileiro

Juazeirense na Série C: início aos 42:40

Estreia do Vitória: início aos 44:47

Estreia do Bahia: início aos 48:47

Objetivos dos clubes: início aos 51:08



4º Bloco - Perguntas dos seguidores: Início aos 58:30

Trilha desta edição: Milton Nascimento - Aqui é o país do futebol



