Podcast #35 analisa as estreias de Bahia e Vitória

Ouça a opinião dos jornalistas do CORREIO

As estreias dos clubes baianos no Campeonato Brasileiro, tanto na Série A como na Série C, não foram as esperadas. E é sobre elas que o Bate-Pronto Podcast 35 se debruça. Os jornalistas Ivan Dias Marques, Fernanda Varela e Bruno Queiroz analisam o desempenho de Bahia, Vitória e Juazeirense em suas primeiras partidas na competição nacional e fazem uma projeção do que esperar da dupla Ba-Vi nos próximos seis jogos do calendário nacional. Não perca!

Ouça agora clicando no player abaixo ou faça o download para ouvir quando quiser:

Bate-Pronto Podcast 35



1º Bloco - Análise dos resultados do final de semana

Juazeirense: início aos 04:14

Vitória x Flamengo: início aos 05:22

Instabilidade de Caíque?: início aos 13:41

Mancini, o elenco e a 'tirada de corpo': início aos 19:19

Internacional x Bahia: início aos 26:26

Posicionamento de Vinícius: início aos 33:36

Algo positivo na estreia?: início aos 37:42

2º Bloco - Projeção dos próximos seis jogos

Caminhos da dupla Ba-Vi: início aos 43:53

Projeções de pontuação: início aos 56:02



3º Bloco - Perguntas dos seguidores: início aos 58:58

Trilha desta edição: Foo Fighters - Run



