"Poderoso Chefinho": o fofo mêsversário do filho de Karina Bacchi

Festa do pequeno teve decoração superfofa, inspirada na animação d' O Poderoso Chefinho

Enrico, filhinho da atriz Karina Bacchi está fazendo o maior sucesso no Instagram da mãe. Para comemorar os 7 meses do bebê, ela apostou numa festinha com o tema O Poderoso Chefinho, filme estadunidense de animação.

A loira reuniu a família em sua casa nesta quinta-feira (8). "Enrico Bacchi completa 7 meses! Cresce a cada dia e já está cheio de personalidade. Já engatinha, fica em pé sozinho apoiando em móveis e objetos, come papinha, frutas, suquinhos e quer segurar a própria colher! Ainda mama o leitinho da mamãe, mas tem se mostrado bem comilão! Continua alegre, com sorriso e olhos que encantam e fazem meu coração derreter! Ele é puro amor! Parabéns meu filho! Te amo mais que a mim mesmo.", escreveu a mamãe coruja nas redes sociais.

Olha quanta fofura nas fotos (passe para a esquerda):