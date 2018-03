Pokémons e princesas inspiram lançamentos de tênis superdescolados

A Fila lançou cinco calçados inspirados em Pokémon e a Puma em princesas de contos de fadas

Quem não lembra do Pikachu de Pokémon, desenho animado que fez o maior sucesso na década de 2000? Inspirada nos monstrinhos de estimação virtuais transportados em pokebolas, a marca Fila decidiu lançar uma linha de tênis Pokémon.

Cadastre seu e-mail e receba novidades de gastronomia, turismo, moda, beleza, decoração, pets, tecnologia e as melhores coisas de Salvador e da Bahia:

Infelizmente, por enquanto, eles foram anunciados somente na Coréia do Sul, com preço ainda para sair. Mas olha como eles são lindooos! Até a caixa deles é personalizada, na clássica pokebola para entrar no clima.

A caixa inspirada na pokebola (Reprodução/Instagram)

Os calçados são práticos, todos têm velcro e são trabalhados em couro, para durar o máximo de tempo e terem um visual que remeta à epoca em que foram lançados o anime e jogos.

É muita fofura! Os modelos são todos baseados nos Pokémons clássicos, aqueles que todos conhecem e fizeram parte dos principais jogos: Pikachu, Squirtle, Charmander, Jigglypuff e Bulbasauro.

'Poketenis' inspirado e Pikachu (Reprodução/Instagram)

Levanta a cabeça, princesa

Já a Puma se inspirou nas princesas. Em 2017, a colaboração entre a Puma e a designer britânica Sophia Webster foi um sucesso e todas as peças esgotaram em 24 horas.

Olha o tênis da Puma em collab com a design Sophia Webster (Fotos: Divulgação)

Por conta do sucesso, a parceria vai acontecer novamente este ano. A coleção é o sonho de qualquer princesa que não deixa a coroa cair por nada nesse mundo.

Chamada de “Princess Puma”, a collab é toda trabalhada nos tons pastel, no glitter e, acredite, em plástico. A linha é extensa: tênis, roupas, chinelos slide… Tudo inspirado na década da moda, os anos 2000.

O clássico Puma Suede ficou assim

As peças começaram a ser vendidas lá fora esta semana e prometem se esgotar rapidamente (alguns produtos já esgotaram). Os clássicos Suede e Basket ganharam releituras e surgem com solados transparentes, muito brilho e detalhes metalizados.

Para fãs de cano alto, tem a versão Caged Glitter 2.0

Para fãs de cano alto, a versão Caged Glitter 2.0 surge com arabescos que parecem asas de borboleta e remetem à torre de Rapunzel. Esse tênis com plataforma é perfeito para dar aquela caminhada no gelo cantando “Let it Go”.

A cara nova do Basket

Mas a coleção, por enquanto, não tem previsão para chegar ao Brasil. Será que vai chegar? E vai ser acessível?