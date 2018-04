Polanski aborda relação obsessiva entre escritor e fã

Baseado em Fatos Reais é o nome do novo suspense do diretor

O diretor Roman Polanski está de volta no filme Baseado em Fatos Reais, suspense sobre Delphine (Emmanuelle Seigner), uma escritora francesa que escreveu um romance dedicado à própria mãe e se tornou um best-seller. Em crise criativa, a romancista conhece Elle (Eva Green), uma outra escritora jovem, inteligente e intuitiva que se torna sua amiga e acaba indo viver no mesmo apartamento de Delphine. Mas, enquanto uma é muito bem-sucedida, a outra é apenas uma ghostwriter de atores e esportistas. Delphine é famosa e vive bajulada por editores, enquanto Elle é condenada ao anonimato. Em alguns momentos, a relação entre escritor e ídolo faz lembrar Louca Obsessão (1990), baseado em livro de Stephen King. Mas, pelo pouco entusiasmo da crítica com Baseado em Fatos Reais, as semelhanças param aí.

