Polêmicas do Ba-Vi e da Copa do Nordeste no Podcast #31

O primeiro Ba-Vi da final do Campeonato Baiano, vencido pelo Bahia por 2x1, não acabou dentro de campo. Com, ao menos, três lances polêmicos o clássico gerou discussão e muita resenha. Esse é pontapé inicial da edição 31 do Bate-Pronto Podcast. Mas os jornalistas do CORREIO Ivan Dias Marques, Vitor Villar e Bruno Queiroz vão além e discutem sobre o sorteio da Copa do Nordeste e sobre as mudanças discutidas pelos clubes para as próximas edições, entre elas, a da fórmula. O trio ainda pincela a eleição da Federação Bahiana de Futebol, que estava marcada para terça (3) e sobre a campanha para desenvolvimento dos novos uniformes do Bahia.

1º Bloco - Lances polêmicos do Ba-Vi



Pênalti: Início aos 04:50

Gol de Edigar: Início aos 11:44

Lance de Douglas: Início aos 12:52



2º Bloco - Copa do Nordeste



Chaveamento sorteado: Início aos 22:57

Reclamação dos clubes e possível mudança de fórmula: Início aos 31:09

A opinião dos jornalistas: início aos 41:41



3º Bloco - Eleições na FBF

Edital, possíveis candidatos e ações judiciais: início aos 54:41



4º Bloco - Campanha de uniformes do Bahia



O que esperar dos uniformes e quais características podem ser levadas em conta: início aos 59:51



5º Bloco - Perguntas dos seguidores: Início a 1:13:41

