Polícia aborda barco com boneco de Lula no rio Guaíba em Porto Alegre

Ação foi organizada pelo MBL, Vem Pra Rua e Banda Loka Liberal, que foram abordados pela polícia

A bordo de um barco particular no rio Guaíba, em Porto Alegre, foi erguido um grande Pixuleco, boneco do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva vestido de presidiário, na manhã desta quarta-feira (24), diz do julgamento de Lula. A embarcação ficou posicionada no rio na mesma direção do Tribunal Regional da 4 Região e do Anfiteatro Por do Sol, onde está instalado o acampamento dos movimentos sociais. O Anfiteatro é banhado pelo rio.

A ação do boneco no barco foi organizada pelo Movimento Brasil Livre (MBL), Vem Pra Rua (VPR) e Banda Loka Liberal, o grupo que toca músicas nos protestos dos grupos.

A Brigada Militar, a PM gaúcha, abordou a embarcação, que estava com os documentos em dia e regularizada. O boneco, porém, não foi removido porque o barco está fora do perímetro de isolamento da segurança, segundo informou a VEJA o coronel Mario Ikeda, subcomandante da Brigada militar no estado.

Na noite de terça (23), os grupos projetaram mensagens pela prisão de Lula em um prédio próximo ao TRF4 e no hotel onde petistas e os advogados do ex-presidente estão hospedados. Os grupos também realizaram um protesto com buzinaço no Parque Moinhos de vento, o Parcão.