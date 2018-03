Polícia apreende bens de campanha para ajudar bebê

Os pais da criança fizeram uma campanha que arrecadou cerca de R$ 4 milhões

A Polícia Civil de Joinville (SC) apreendeu nesta quinta-feira (1º) um carro avaliado R$ 140 mil, celulares, alianças no valor de R$ 7 mil, relógios e outros objetos na casa da família do menino Jonatas, que sofre de uma doença degenerativa rara. Os pais da criança fizeram uma campanha que arrecadou cerca de R$ 4 milhões para serem usados no tratamento do menino de 1 ano e 8 meses.

Porém, várias denúncias de pessoas que doaram e se sentiram enganadas levaram os familiares a serem investigados por suspeita de terem usado parte das doações arrecadadas pela campanha “AME Jonatas” para pagar luxos. O mandado de busca e apreensão foi cumprido ontem pelos policiais civis. Em janeiro, a Justiça bloqueou os valores levantados com a campanha, a pedido do Ministério Público de Santa Catarina.